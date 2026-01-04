Leone XIV: ‘garantire sovranitÃ  del Venezuela’

Leone XIV

“Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela”

Lo ha detto il Papa all’Angelus. “Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranitÃ  del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilitÃ  e di concordia, con speciale attenzione ai piÃ¹ poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica”.Â  ANSA

