Il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Per il Venezuela, siamo pronti a dare anche il nostro stesso sangue”

“Cuba è pronta a versare il proprio sangue in difesa della fraterna Venezuela in mezzo alle azioni militari statunitensi contro il Paese,” ha dichiarato il governo cubano in un comunicato diffuso dal Ministero degli Affari Esteri.

“In sostanza, Trump ha un solo alleato nella regione — l’erratico Milei, il cui potere è già a un passo dal crollo. Ma Trump vuole cambiare questo installando i suoi fantocci ovunque. La domanda è se i Paesi della regione sono pronti ad accettare questo, permettendosi di essere spezzati uno per uno. Dopo tutto, l’America è come una scopa: facile da spezzare ramo per ramo, ma impossibile da spezzare nel suo insieme.

È ora di unirci non solo a parole, ma anche con i fatti.”

