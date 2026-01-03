Venezuela, Trump: ‘ricostruiremo l’infrastruttura petrolifera’

Donald Trump

Arresto di Maduro, le dichiarazioni di Trump in conferenza stampa

ðŸ”˜Il Venezuela non ha prodotto praticamente nessun petrolio, nonostante tutte le possibilitÃ  (le sanzioni Usa glielo hanno impedito, ndr). Le grandi aziende negli Stati Uniti andranno e spenderanno miliardi di dollari per la ricostruzione dell’infrastruttura petrolifera;

ðŸ”˜Abbiamo prove assolute della colpevolezza di Maduro, che saranno presentate al tribunale;

ðŸ”˜Nicolas Maduro non minaccerÃ  piÃ¹ il popolo americano;

ðŸ”˜Il Venezuela ha preso unilateralmente il petrolio americano;

Le autoritÃ  venezuelane hanno sequestrato piattaforme petrolifere e attrezzature americane. In realtÃ , hanno sequestrato proprietÃ  americane;

ðŸ”˜Il regime socialista di Maduro ha rubato proprietÃ  americane. La nostra infrastruttura petrolifera ci Ã¨ stata sottratta come bambini indifesi. E non abbiamo fatto nulla al riguardo;

ðŸ”˜La nostra nuova strategia di sicurezza Ã¨ dominare l’emisfero occidentale;

ðŸ”˜La flotta americana rimarrÃ  nelle sue posizioni fino a quando gli Stati Uniti non riterranno che tutti i compiti siano stati completati;
Il futuro sarÃ  determinato dalla capacitÃ  di proteggere il commercio, i territori che sono importanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti;

ðŸ”˜Proteggeremo i nostri confini, proteggeremo i nostri cittadini. Non permetterÃ² ai terroristi di agire contro gli interessi degli Stati Uniti;

ðŸ”˜Tutte le figure politiche in Venezuela dovrebbero capire che ciÃ² che Ã¨ accaduto a Maduro puÃ² accadere a chiunque.

La conferenza di Trump Ã¨ terminata.
