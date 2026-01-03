Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

“Oggi siamo pronti per far valere il nostro mandato e prendere il potere”

E’ il messaggio postato dalla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado su X. “Venezuelani, è arrivata l’ora della libertà!”. “E’ ora di concretizzare una transizione democratica”, afferma Machado.

Maria Corina Machado non ha il sostegno o il rispetto per guidare il Venezuela. Lo ha detto Donald Trump, dicendo di non aver avuto contatti con Machado.

"Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo", in attesa di una transizione "sicura": lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago, aggiungendo che l'esercito Usa ha provocato un blackout nella capitale venezuelana Caracas per poter condurre un'operazione spettacolare per catturare il leader Nicolás Maduro. "Era buio. Le luci di Caracas erano in gran parte spente grazie a una certa competenza che possediamo", ha rivelato Trump