Pochi medici in pronto soccorso, Asl Lecce assume laureati senza specializzazione

Lâ€™Asl di Lecce corre ai ripari per tamponare la carenza di medici e pubblica un avviso per affidare incarichi di lavoro autonomo a laureati in Medicina e Chirurgia, anche privi di specializzazione, da impiegare nei pronto soccorso aziendali.

L’iniziativa punta a far fronte alla nota e diffusa carenza di personale medico nellâ€™area dellâ€™emergenza-urgenza e si inserisce nel quadro delle misure straordinarie previste dalla normativa nazionale per garantire la continuitÃ dei servizi sanitari essenziali e rispondere cosÃ¬ alle criticitÃ che interessano le UnitÃ Operative di Medicina dâ€™Emergenzaâ€“Urgenza, aggravate dalla persistente carenza di specialisti.

Lâ€™avviso Ã¨ rivolto a medici laureati, abilitati allâ€™esercizio della professione e regolarmente iscritti allâ€™Ordine dei Medici. Gli incarichi avranno durata semestrale, con possibilitÃ di proroga, e prevedono lâ€™impiego nei turni di pronto soccorso, secondo le esigenze organizzative dellâ€™Azienda.

Con questa iniziativa, lâ€™Asl conferma il proprio impegno a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, adottando ogni strumento che possa rivelrasi utile per rafforzare lâ€™assistenza nei servizi di emergenza, oggi tra i piÃ¹ esposti alla pressione della domanda sanitaria.

“La carenza di medici Ã¨ un problema strutturale a livello nazionale e richiede risposte tempestive e concrete per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e sostenere il lavoro dei professionisti giÃ in servizio. Abbiamo giÃ visto all’opera giovani studenti appassionati e ben lieti di misurarsi sul campo, a partire dai codici versi, mettendo a disposizione quanto appreso nel corso degli studi. Si tratta di una misura necessaria e responsabile per garantire la continuitÃ dellâ€™assistenza e la sicurezza delle cure in un settore evidentemente nevralgico come quello dellâ€™emergenzaâ€“urgenza”, dichiara il Direttore Generale Stefano Rossi.

