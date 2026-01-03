Onu, Guterres: ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

NEW YORK, 03 GEN – Il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per il fatto che “il diritto internazionale non sia stato rispettato” nella cattura del presidente venezuelano NicolÃ¡s Maduro da parte degli Usa. Lo fa sapere il portavoce in una nota.

L’operazione americana crea un “pericoloso precedente”, secondo Guterres, che ha invitato “tutti gli attori in Venezuela a impegnarsi in un dialogo inclusivo, nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto”. (ANSA)

