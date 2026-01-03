Malore in casa davanti ai figli, morto ex consigliere di 47 anni

Il malore a casa e lâ€™arresto cardiaco sotto gli occhi dei figli. Una corsa disperata in ospedale ma il giorno dopo, alla vigilia di Natale, Ã¨ morto

Isola Rizza piange la scomparsa prematura di Mauro Ferrigato, 47 anni, perito industriale e progettista elettrotecnico molto noto.Â Ferrigato Ã¨ stato infatti consigliere di maggioranza dal 2014 al 2016 con i sindaci Elisa De Berti, poi nominata nel 2015 assessore regionale, ed Enrico Pasqualini, in sostituzione proprio di De Berti. Il 47enne era molto attivo nel volontariato: ad ottobre aveva ricevuto in premio la Â«Goccia dâ€™oroÂ» dalla sezione locale della Fidas, di cui era un iscritto, per aver raggiunto la 50 donazioni di sangue.

Si era steso un momento

A gettare nel dramma i familiari di Ferrigato Ã¨ stato un improvviso malore che lo ha colpito poco dopo le 21 dellâ€™antivigilia di Natale nella sua casa di Oppeano, paese dove si era trasferito da qualche anno. Lâ€™uomo aveva appena terminato di preparare la cena ai due figli, entrambi adolescenti, quando si Ã¨ ritirato in camera da letto per un momento di relax. Sono stati i due ragazzi ad accorgersi che il papÃ stava male: uno di loro ha telefonato immediatamente alla mamma, Alice Soave, ex moglie di Ferrigato, che in pochi minuti da Isola Rizza si Ã¨ precipitata a casa dellâ€™ex marito e ha allertato i soccorsi.

Ferrigato Ã¨ stato trasportato dâ€™urgenza allâ€™ospedale di Borgo Trento dove, purtroppo, nonostante gli strenui tentativi dei medici di salvargli la vita, il 47enne Ã¨ spirato nel pomeriggio della vigilia di Natale. Il 30 dicembre la salma di Ferrigato, che apparentemente godeva di ottima salute, Ã¨ stata sottoposta ad autopsia per verificare se alla base del malore ci siano cause congenite. Solo dopo il nulla osta sono apparsi in paese gli annunci funebri. […]

