Cattura di Maduro, Lula: “oltrepassato il limite, Onu intervenga”

Brasile, il presidente Lula: “Gli attentati sul territorio venezuelano e la cattura del suo presidente hanno oltrepassato un limite inaccettabile. Questi atti rappresentano un grave affronto alla sovranità del Venezuela e un ulteriore precedente estremamente pericoloso per l’intera comunità internazionale.
Attaccare i paesi, in palese violazione del diritto internazionale, è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, in cui la legge del più forte prevale sul multilateralismo. La condanna dell’uso della forza è coerente con la posizione che il Brasile ha sempre adottato in recenti situazioni in altri paesi e regioni.
Questa azione ricorda i peggiori momenti di ingerenza nella politica latinoamericana e caraibica e minaccia la preservazione della regione come zona di pace.
La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, deve rispondere con fermezza a questo episodio. Il Brasile condanna queste azioni e rimane disponibile a promuovere il dialogo e la cooperazione.”
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.
— Lula (@LulaOficial) January 3, 2026