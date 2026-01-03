Cattura di Maduro, Lula: “oltrepassato il limite, Onu intervenga”

ImolaOggiESTERI, News 2026

Lula

Brasile, il presidente Lula: “Gli attentati sul territorio venezuelano e la cattura del suo presidente hanno oltrepassato un limite inaccettabile. Questi atti rappresentano un grave affronto alla sovranità del Venezuela e un ulteriore precedente estremamente pericoloso per l’intera comunità internazionale.

Attaccare i paesi, in palese violazione del diritto internazionale, è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, in cui la legge del più forte prevale sul multilateralismo. La condanna dell’uso della forza è coerente con la posizione che il Brasile ha sempre adottato in recenti situazioni in altri paesi e regioni.

Questa azione ricorda i peggiori momenti di ingerenza nella politica latinoamericana e caraibica e minaccia la preservazione della regione come zona di pace.

La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, deve rispondere con fermezza a questo episodio. Il Brasile condanna queste azioni e rimane disponibile a promuovere il dialogo e la cooperazione.”

Articoli correlati

leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado

Venezuela, Machado: ‘pronti per prendere il potere’. Trump: “non ha il sostegno”

Onu, Guterres

Onu, Guterres: ‘cattura di Maduro crea pericoloso precedente’

Donald Trump

Venezuela, Trump: ‘ricostruiremo l’infrastruttura petrolifera’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *