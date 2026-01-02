Ft: ‘lo stipendio di Lagarde (Bce) Ã¨ quattro volte quello di Powell (Fed)’

Secondo un’analisi del Financial Times, lo stipendio completo della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde Ã¨ superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall’istituto.
Secondo i calcoli del FT, nel 2024 ha guadagnato in totale circa 726.000 euro, circa il 56 per cento in piÃ¹ rispetto allo stipendio ‘base’ di 466.000 euro comunicato dalla Bce nel suo rapporto annuale.
CiÃ² significa che Lagarde guadagna quasi quattro volte di piÃ¹ del presidente della Federal Reserve statunitense, Jay Powell, il cui stipendio Ã¨ stabilito dalla legge federale statunitense e attualmente Ã¨ limitato a 203.000 dollari (172.720 euro).
GiÃ il solo stipendio base di Lagarde la rende la funzionaria piÃ¹ pagata dell’Ue: il salario base annuo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Ã¨ inferiore del 21%, ricorda il quotidiano della City. Oltre allo stipendio base in Bce, afferma l’Ft, Lagarde riceve circa 135.000 euro in benefit per l’alloggio e altre spese e circa 125.000 euro per la sua posizione come uno dei 18 membri del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. La relazione annuale della Bce non fa riferimento allo stipendio di Lagarde presso la Bri. ANSA