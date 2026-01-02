Capodanno Roma: risse, auto e cassonetti incendiati, devastazioni

Capodanno all’insegna del caos a Roma. Risse, incendi, devastazioni hanno tenuto impegnati per tutta la notte vigili del fuoco e forze dell’ordine

Un Capodanno nella Capitale dove si sono susseguiti disagi per le strade della città, che non hanno fatto sconti. Episodi registrati in lungo in largo dal centro alla periferia. Aggressioni che sono culminate in uno scontro tra due gruppi nelle vicinanze del Colosseo, dove almeno una cinquantina di persone hanno dato vita a una rissa. E poi roghi: al Tuscolano, ad Acilia e al Bronx di Torrevecchia, dove i rifiuti sono stati dati alle fiamme. Più i feriti per gli scoppi dei petardi: almeno 28, secondo un primo bilancio della questura.

Rissa al Colosseo

Come detto, una rissa è divampata a pochi passi dal Colosseo con le immagini che sono state immortalate dallo youtuber brasiliano “al.jugglermachine” e che sono state postate su Instagram. Nei video è possibile vedere un gruppo di giovani che ha iniziato a lanciare dei razzi.

Nello stesso zona una ambulanza era rimasta bloccata nel traffico e da sopra è partito un lancio di bottiglie e petardi. Una situazione incandescente, con un lancio di razzi da parte di un gruppo di ragazzi che è approdato nelle vicinanze di un’altra comitiva. A quel punto è scoppiato il pandemonio. Le opposte fazioni si sono avvicinate e hanno iniziato a scaldarsi. Prima le spinte, qualche parola di troppo e poi sono passate alle vie di fatto. Con calci e pugni.

Incendi

Violenze ma anche incendi. Auto sono state avvolte dalle fiamme in via di Saponara, all’altezza di via Domenico Morelli. L’allarme è stato lanciato dai residenti, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. E poi a Torrevecchia, nella zona conosciuta come il “Bronx, è stato appiccato il fuoco che ha avvolto un cumulo di spazzatura in mezzo alla strada. Roghi, inoltre, sono divampati a Bravetta e anche sul balcone di una abitazione in via Carlo Denina, dove è stata danneggiata una serranda e una persona è rimasta intossicata. Balconi in fiamme anche al Quadraro e a Casal Bruciato. Cassonetti invece sono stati distrutti dalle fiamme a Città Giardino, in piazza Monte Gemma.

