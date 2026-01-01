Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano

Mamdani ha giurato sul Corano, diventando il primo sindaco della storia della città a farlo

A riportare la notizia è il New York Times che racconta la cerimonia avvenuta oggi, 1 gennaio, poco dopo la mezzanotte all’Old City Hall. Uno dei Corani apparteneva al nonno di Mamdani. L’altro era appartenuto ad Arturo Schomburg, scrittore e storico afroamericano, ed stato prestato al sindaco dalla New York Public Library. Quest’ultimo simboleggia la commistione di fedi e origini razziali ed etniche della città.

Per una cerimonia pubblica separata che si terrà giovedì pomeriggio al Municipio, Mamdani utilizzerà il Corano di suo nonno e uno di proprietà di sua nonna.

“È una scelta altamente simbolica perché stiamo per avere un sindaco musulmano che presterà giuramento usando il Corano, ma anche un sindaco nato nel continente africano, in Uganda”, ha detto Hiba Abid, curatrice della biblioteca per gli studi mediorientali e islamici, prima della cerimonia di insediamento di Mamdani. adnkronos

DAL CORANO



(Sura 2:191) Uccidete gli infedeli ovunque li incontriate. Questa è la ricompensa dei miscredenti.

(Sura 2:216) Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite. E’ possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi, e può darsi che amiate una cosa che invece vi è nociva. Allah sa e voi non sapete.

(Sura 8:12-17 .Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli; colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita… I miscredenti avranno il castigo del Fuoco! … Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che li ha uccisi.

(Sura 9:29-30) Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, che non vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finchè non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. Dicono i giudei: “Esdra è figlio di Allah”; e i cristiani dicono: “Il Messia è figlio di Allah”. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati!

(Sura 9:39) O voi che credete! Se non vi lancerete nella lotta, Allah vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuocergli in nessun modo.

(Sura 47:4) Quando incontrate gli infedeli, uccideteli con grande spargimento di sangue e stringete forte le catene dei prigionieri.