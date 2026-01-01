Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera, almeno 40 morti

Almeno 40 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite nell’esplosione che si Ã¨ verificata in un bar nella lussuosa stazione sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera

Lo ha riferito la polizia a Sky News, secondo quanto scrive l’emittente sul suo sito. La polizia ha anche confermato che l’incidente non viene trattato come un attentato terroristico.Â L’esplosione di origine sconosciuta Ã¨ avvenuta intorno all’1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ha aggiunto Lathion.

Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. “L’intervento Ã¨ ancora in corso”, ha aggiunto il portavoce.

Il rogo Ã¨ scoppiato nella notte in seguito a una o piÃ¹ esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1:30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati.

Anche numerose ambulanze sono state mobilitate.

La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie ed Ã¨ stata convocata una conferenza stampa per le 10.Â ANSA – foto da X