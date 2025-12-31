Salerno, malore improvviso: muore donna di 30 anni

Indagini in corso in merito al decesso di una donna di poco piÃ¹ di trent’anni, originaria della provincia di Napoli, avvenuto nella notte tra sabato e domenica

La giovane si trovava nella zona orientale della cittÃ in compagnia di un uomo di Salerno, conosciuto tramite social network, quando ha accusato un malore improvviso.Â L’accompagnatore ha provveduto al trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi, dove tuttavia i medici hanno potuto solamente constatare il decesso della 30enne, giunta giÃ priva di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato l’uomo per ricostruire la dinamica degli eventi precedenti il malore. Nel pomeriggio di ieri, presso l’obitorio del nosocomio salernitano, Ã¨ stata effettuata l’autopsia. Sebbene l’esame esterno non abbia evidenziato segni di violenza sul corpo, sono stati disposti accertamenti tossicologici sia sulla vittima che sull’uomo, al fine di verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni peritali, la salma Ã¨ stata dissequestrata e restituita alla famiglia.

