Chico Forti, permesso per lavorare fuori dal carcere

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Chico Forti

VENEZIA, 31 DIC – Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili.

L’istanza dei legali – riporta oggi Il Gazzettino – Ã¨ stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva giÃ  ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e giÃ  da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. (ANSA)

Articoli correlati

Chico Forti

Chico Forti, con la ‘ndrangheta voleva zittire Travaglio e Lucarelli

Chico Forti

Chico Forti lascia il carcere, il rientro in Italia si avvicina

Chico Forti

Meloni: Chico Forti sarÃ  trasferito in Italia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *