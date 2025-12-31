Chico Forti, permesso per lavorare fuori dal carcere

VENEZIA, 31 DIC – Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili.

L’istanza dei legali – riporta oggi Il Gazzettino – Ã¨ stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre. In giugno Forti aveva giÃ ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e giÃ da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. (ANSA)