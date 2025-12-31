La banda multietnica della cocaina: 24 arresti, anche un candidato consigliere

Avevano creato unâ€™organizzazione multietnica dedita al traffico di cocaina, composta da italiani, albanesi, rumeni e georgiani, che muoveva droga per un giro dâ€™affari di 200mila euro mensili

Santâ€™Elpidio a Mare – Dopo unâ€™indagine durata circa un anno, i carabinieri hanno eseguito 24 arresti di persone attive in diverse aree del territorio nazionale. Tra questi anche Samuele Serafini, 47anni di Santâ€™Elpidio a Mare, considerato il terminale del sodalizio nel Fermano e il Maceratese e attualmente ai domiciliari. La misura cautelare di Serafini, commerciante e candidato consigliere anche alle elezioni comunali elpidiensi, Ã¨ stata eseguita di carabinieri del Comando provinciale di Fermo, anche se lâ€™indagine ha preso il via dai militari dellâ€™Arma di Foggia, nel 2024 ed Ã¨ continuata per tutto il 2025.

Poi il blitz finale che ha fatto finire in manette 24 componenti del sodalizio che aveva il quartier generale in Puglia ma che si muoveva anche nelle Marche, nellâ€™Emilia Romagna e nel basso Molise. Lâ€™operazione aveva mosso i primi passi dal monitoraggio di un 36enne albanese, con precedenti specifici, ritenuto il punto nevralgico dellâ€™attivitÃ di commercializzazione di sostanze stupefacenti e motore propulsore di un ampio traffico di cocaina, con base operativa a Foggia.

Lâ€™indagato avrebbe acquistato allâ€™ingrosso â€“ tramite canali di connazionali radicati nel Nord-Italia â€“ lo stupefacente, poi reimmesso sul mercato grazie alla complicitÃ di soggetti ritenuti validi e riservati collaboratori. La rete di spaccio avrebbe permesso di far confluire in provincia dai 5 ai 10 chili al mese di cocaina, acquistata a 22 euro al grammo e rivenduta a un prezzo â€“ variabile a seconda dei quantitativi richiesti â€“ tra i 30 e i 50 euro al grammo, generando profitti mensili stimati in circa 200mila euro.

Gli indagati avrebbero beneficiato della disponibilitÃ di depositi sorvegliati, dove lo stupefacente sarebbe stato stoccato e confezionato per la successiva consegna, avvenuta quasi sempre senza che la sostanza fosse tagliata. Uno dei sequestri effettuato nel corso delle investigazioni, relativo a 2 chili di cocaina provenienti dalla Bolivia, avrebbe documentato lâ€™elevata qualitÃ dello stupefacente, risultato puro al 96% dalle successive analisi di laboratorio dei carabinieri.

La complessitÃ delle dinamiche descritte Ã¨ ben rappresentata dallâ€™adozione, da parte degli arrestati, di espedienti finalizzati ad eludere eventuali controlli. Tra questi spiccano lâ€™occultamento della droga in auto fornite di doppifondi, lâ€™utilizzo di telefonini antintercettazione. Gli interrogatori degli indagati sono stati fissati per il 7 gennaio.

