Migranti: nel 2025 sbarcati 65.970, il 18,4% sono “minori non accompagnati”

Sono finora 65.970 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni

Nella giornata di ieri sono state 68 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 2.664 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a dicembre. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 3.080, mentre nel 2023 furono 5.236.

Dei quasi 66mila migranti sbarcati in Italia nel 2025, 20.164 sono di nazionalità bengalese (30,6%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (9.091, 13,8%), Eritrea (7.574, 11,5%), Pakistan (4.383, 6,6%), Sudan (4.118, 6,2%), Somalia (3.452, 5,2%), Etiopia (2.203, 3,3%), Tunisia (1.819, 2,8%), Algeria (1.719, 2,6%), Iran (1.639, 2,5%), Guinea (1.440, 2,2%), Siria (1.317, 2%), Nigeria (957, 1,5%), Mali (926, 1,4%), Marocco (809, 1,2%) a cui si aggiungono 4.359 persone (6,6%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

Fino ad oggi sono stati 12.142 i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare. Il dato è aggiornato a oggi, lunedì 29 dicembre. I minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane lungo tutto il 2024 sono stati 8.752, 18.820 nel 2023, 14.044 nel 2022, 10.053 nel 2021, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017. AGENSIR