Tentata rapina a colpi di machete, due feriti: arrestato egiziano

Nella notte tra sabato 20 dicembre e domenica 21 scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno posto in stato di fermo un 25enne di origine egiziana, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Al termine di una rapida attività investigativa, i militari hanno ricostruito il grave episodio avvenuto in pieno centro cittadino, nei pressi di Corso Vecchio. Il giovane, armato di un machete, si aggirava tra la folla presente in strada dopo cena quando, dopo aver incontrato due connazionali, avrebbe tentato di rapinarli.

L’aggressione, avvenuta sotto gli occhi di numerosi passanti, ha avuto conseguenze drammatiche: uno dei due uomini, un 20enne, colpito al piede destro, ha riportato lesioni gravissime che hanno reso necessaria l’amputazione parziale dell’alluce. Il secondo, un 21enne, è rimasto invece ferito in modo più lieve.

Dopo l’episodio l’aggressore si è dato alla fuga, mentre i due feriti sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria. Qualche ora più tardi, nello stesso nosocomio, si è presentato anche il presunto aggressore per farsi medicare lievi ferite alle mani. Qui è stato individuato e bloccato dai Carabinieri, che lo hanno posto in stato di fermo.

L’uomo è stato quindi associato al carcere di Sabbione, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi martedì. Il giudice ha convalidato il fermo disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

www.ternitoday.it – foto archivio