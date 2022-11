Modena, 29enne trovato morto in casa

Modena, 3 novembre 2022 – E’ stato trovato morto in casa a soli 29 anni. Non sono chiare le cause del decesso di un giovane, originario di Palinuro, trovato privo di vita due giorni fa in un appartamento di via Sanzio a Modena. Il ragazzo si era trasferito da qualche tempo al Nord, insieme alla mamma per motivi di lavoro. Il giovane è stato ritrovato morto domenica scorsa e proprio nel giorno del suo 29esimo compleanno, all’interno della propria abitazione appunto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai pompieri che hanno aperto la porta dell’abitazione, dal momento che il ragazzo non rispondeva. Per il 29enne, però, non c’era più nulla da fare. La salma del giovane è stata subito trasferita in medicina legale al fine di individuare le esatte cause del decesso, che non si esclude possano essere naturali, forse legate ad un malore improvviso.

Sarà l’esame autoptico a far luce appunto sul decesso. Intanto sui social si rincorrono i messaggi di cordoglio da parte di parenti e amici del ragazzo, sconvolti per l’accaduto. www.ilrestodelcarlino.it

