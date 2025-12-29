Macron, a gennaio nuovo incontro dei Volenterosi per aiuti a Kiev

A inizio gennaio i Volenterosi si riuniranno a Parigi per definire i contributi concreti da fornire all’Ucraina

Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su X.

“Insieme ad altri leader europei – ha scritto Macron – ho partecipato a uno scambio di opinioni con i presidenti Zelensky e Trump.

Ho poi parlato con il presidente Zelensky. Stiamo facendo progressi sulle garanzie di sicurezza che saranno fondamentali per costruire una pace giusta e duratura.

All’inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascun paese”. ANSA