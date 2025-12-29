Macron, a gennaio nuovo incontro dei Volenterosi per aiuti a Kiev

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Zelensky e leader UE

A inizio gennaio i Volenterosi si riuniranno a Parigi per definire i contributi concreti da fornire all’Ucraina

Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su X.
“Insieme ad altri leader europei – ha scritto Macron – ho partecipato a uno scambio di opinioni con i presidenti Zelensky e Trump.

Ho poi parlato con il presidente Zelensky. Stiamo facendo progressi sulle garanzie di sicurezza che saranno fondamentali per costruire una pace giusta e duratura.
All’inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascun paese”. ANSA

Articoli correlati

Crosetto e Meloni

Decreto per armi a Kiev diventa “aiuti per la difesa”

Meloni e Crosetto

Armi a Kiev, cosa prevede il nuovo decreto

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “c’Ã¨ una costante carenza di fondi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *