Aggredito mentre passeggia con il cane, grave un 70enne

Aggredito mentre passeggia con il suo cane: è in condizioni molto gravi un uomo di circa 70 anni

PORTO SANT’ELPIDIO, 31 LUG – Il fatto di sangue, su cui sta indagando la polizia di Stato, è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, in via Pascoli, a pochi metri di distanza dalla statale Adriatica. La vittima sembra stesse passeggiando con il suo cane quando avrebbe avuto un battibecco con due persone che si trovavano in strada, forse a causa di un rimprovero del passante ai due aggressori.

In pochi istanti dalle parole si è passati ai fatti e l’uomo è stato colpito alla testa. L’aggressione gli ha causato diverse ferite al capo. Soccorso dal 118, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo e le sue condizioni sono monitorate dai medici. Nel corso della notte è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette (Ancona). Sul luogo dell’aggressione, ieri notte anche la polizia di Stato.

Dopo un primo intervento delle Volanti, in via Pascoli sono arrivati anche gli agenti della Squadra mobile, con il dirigente Gabriele Di Giuseppe, e quelli della Scientifica. Gli investigatori stanno concentrando le loro attenzioni su due soggetti che non sarebbero volti nuovi alla polizia. Le indagini sono in corso e non si esclude che da qui alle prossime ore possano sopraggiungere delle novità sul caso. (ANSA).