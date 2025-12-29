Lite e coltellate nel centro di accoglienza: arrestato bengalese

VENEZIA, 29 DIC – I Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno tratto in arresto un cittadino bengalese di 22 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta all’interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Terrassa Padovana. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio Ã¨ scaturito da un diverbio per futili motivi tra due ospiti della struttura.
La lite Ã¨ rapidamente degenerata: l’aggressore ha impugnato un coltello colpendo il rivale al torace. L’allarme Ã¨ scattato immediatamente, permettendo il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma, che hanno bloccato il presunto aggressore.
Il ferito, anch’egli cittadino bengalese, 26enne, Ã¨ stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale di Padova, dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita. L’aggressore Ã¨ stato tratto in arresto per minacce e lesioni personali aggravate. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, Ã¨ stato temporaneamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un altro centro di accoglienza della provincia, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. (ANSA).