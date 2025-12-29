Lite e coltellate nel centro di accoglienza: arrestato bengalese

minacciato con coltello

VENEZIA, 29 DIC – I Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno tratto in arresto un cittadino bengalese di 22 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta all’interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Terrassa Padovana. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio Ã¨ scaturito da un diverbio per futili motivi tra due ospiti della struttura.

La lite Ã¨ rapidamente degenerata: l’aggressore ha impugnato un coltello colpendo il rivale al torace. L’allarme Ã¨ scattato immediatamente, permettendo il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma, che hanno bloccato il presunto aggressore.

Il ferito, anch’egli cittadino bengalese, 26enne, Ã¨ stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale di Padova, dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita. L’aggressore Ã¨ stato tratto in arresto per minacce e lesioni personali aggravate. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, Ã¨ stato temporaneamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un altro centro di accoglienza della provincia, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. (ANSA).

Migranti, in Italia 142.974 in strutture di accoglienza

