In fuga su auto rubata, albanese sperona i carabinieri

Momenti di tensione sulla via Pontina, all’altezza del km 28, dove nella notte c’Ã¨ stato un inseguimento

Tutto Ã¨ iniziato quando i carabinieri dellâ€™aliquota radiomobile della compagnia di Pomezia hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco prima dai colleghi di Torvaianica. Il conducente, un 27enne albanese giÃ destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per furto, non si Ã¨ fermato all’alt, dando vita a un pericoloso inseguimento ad alta velocitÃ .

Durante la fuga, l’auto ha urtato due veicoli in transito e ha speronato la pattuglia dell’Arma, procedendo anche contromano prima di arrestare la marcia. I militari sono riusciti a bloccare il passeggero, un operaio di 26 anni, e a catturare il conducente dopo un breve inseguimento a piedi.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti strumenti da scasso e bigiotteria di sospetta provenienza furtiva, mentre il passeggero Ã¨ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato. Un carabiniere Ã¨ dovuto ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Pomezia per un lieve infortunio alla gamba riportato durante le concitate fasi dell’arresto.

