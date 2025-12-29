Decreto per armi a Kiev diventa “aiuti per la difesa”

Il decreto sull’Ucraina approda in Consiglio dei ministri senza particolari ostacoli, dopo le tensioni emerse nelle settimane scorse e il passaggio complesso in Senato. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare nuovi scontri sulla proroga di un anno del sostegno a Kiev. Per questo, dopo un confronto serrato all’interno della maggioranza, il testo arriva sul tavolo del Cdm con alcune modifiche condivise.

L’intesa politica viene confermata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. La nuova formulazione del provvedimento prevede un riferimento esplicito non solo agli aiuti militari, ma anche a quelli destinati alla popolazione civile. Una scelta che, secondo fonti della maggioranza, ha un valore sia lessicale sia operativo: accanto ai pacchetti di armamenti vengono inseriti interventi civili legati alla logistica, alla sanità e alla ricostruzione delle infrastrutture elettriche.

La Lega: “Puntare sulla difesa”

La Lega ha mantenuto un pressing costante su Palazzo Chigi in questi giorni, cavalcando anche il tema della corruzione in Ucraina perchè dimostra sempre più quanto sia fondamentale che i soldi degli italiani vengano impiegati per aiutare la popolazione stremata e non per accrescere il potere di qualche politico corrotto, rimarcano i parlamentari del partito di via Bellerio. La richiesta della Lega è di prendere in considerazione che negli ultimi tre anni è cambiato qualcosa. Ora c’è un tavolo di trattativa aperto.

“E quindi più che mandare armi per attaccare e distruggere, si deve puntare sulla strategia difensiva, sulla logistica, su come proteggere i civili, come scaldarli, curarli”. Un ragionamento rafforzato dalle mosse pubbliche di Matteo Salvini, sceso in campo direttamente nelle ore che hanno preceduto l’intesa con Palazzo Chigi ponendo dei paletti precisi al decreto.

Intanto la “popolazione stremata” dell’Ucraina affolla le piste da sci perché niente rappresenta una nazione in guerra come una stazione sciistica affollata, mentre il presidente Zelensky chiede più soldi.