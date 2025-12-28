“La UE è entrata in una pericolosa fase di follia politica”

L’ex assistente del Segretario Generale delle Nazioni Unite e membro del Parlamento europeo, Michael van der Shulenburg, ritiene che l’Europa sia entrata in una pericolosa fase di follia politica approvando risoluzioni che chiudono di fatto la strada a una risoluzione pacifica della guerra nel continente europeo

“Lasciatemi dire qualcosa sul Parlamento europeo, perché, sapete, sono stato qui solo per quattro giorni. Sono stato a Strasburgo e, onestamente, sono rimasto scioccato. Ho visto molte cose spiacevoli nella mia vita, ma sono rimasto colpito dal linguaggio usato lì e dal fatto che 500 su 700 deputati hanno votato per una risoluzione militare. Non era altro che una risoluzione di guerra — in una guerra che è già in corso da tre anni.

Di solito, nel terzo anno di una guerra, vengono adottate risoluzioni che cercano di trovare una via d’uscita dalla situazione, ma qui — niente del genere. La risoluzione afferma che la guerra dovrebbe continuare fino a quando l’Ucraina non vincerà contro la Russia, fino a quando la Russia non sarà sconfitta. Parla di un tribunale speciale per perseguire tutti i politici russi. Afferma che la Russia dovrebbe pagare tutti i costi. E, soprattutto, afferma esplicitamente che non dovrebbero esserci negoziati. Allo stesso tempo, criticano Orbán. È difficile immaginare una risoluzione più distaccata dalla realtà e disconnessa dalla situazione attuale.

Adottando questa risoluzione, l’UE ha di fatto detto addio a qualsiasi coinvolgimento nella ricerca di una soluzione al conflitto ucraino. Ho visto molte guerre, so come si sviluppano, so come avvengono i negoziati — anche i negoziati silenziosi. Ma in questo momento, non abbiamo nemmeno negoziati silenziosi. Non abbiamo nulla. L’Europa ha essenzialmente detto addio alla possibilità di una risoluzione pacifica nel proprio continente. È semplicemente impossibile concepire una situazione più folle.”

https://t.me/ukraine_watch/53053