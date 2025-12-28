Campobasso, madre e figlia 15enne morte dopo cena di Natale

Tragedia familiare a Campobasso: una ragazza di 15 anni Ã¨ morta ieri, 27 dicembre, al Cardarelli, dopo la cena della Vigilia di Natale a base di pesce. Poche ore dopo, anche la madre dell’adolescente Ã¨ deceduta: la donna, Antonella di Ielsi, aveva 50 anni. Le cause del decesso sembrerebbero riconducibili a un’intossicazione alimentare, ma sarÃ l’autopsia a chiarire le circostanze esatte della morte.

Il malore e poi il ricovero

La sera della Vigilia, la 15enne avrebbe cenato con pesce e frutti di mare, tra cui delle cozze. Dopo poche ore, la ragazza accusa i primi malori e si recata al pronto soccorso, per poi tornare a casa. Ieri sera la svolta: dolori e coliche che diventano insopportabili: la ragazza torna in ospedale in condizioni critiche. Nel pomeriggio il peggioramento e il trasferimento in Rianimazione, dove la giovane Ã¨ deceduta in serata.

La morte della madre

Nei giorni scorsi anche la madre della ragazza aveva accusato malori ed era stata ricoverata nello stesso ospedale. Poi, l’epilogo indesiderato: la donna Ã¨ deceduta nella mattinata del 28 dicembre. Il padre, Gianni Di Vita, 55 anni, che Ã¨ stato in passato a lungo sindaco del paese, ha avuto sintomi piÃ¹ lievi, mentre la sorella maggiore, 18 anni, non ha riportato problemi di salute.

Al momento l’ipotesi principale avanzata dai sanitari dell’ospedale Cardarelli di Campobasso Ã¨ quella di una epatite fulminante legata a una intossicazione alimentare. Per fare chiarezza, sono stati disposti accertamenti ulteriori sugli accessi nei giorni scorsi da parte dei suoi familiari e l’autopsia sui corpi di entrambe le vittime. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del capoluogo molisano, guidata da Marco Graziano. Gli agenti in queste ore stanno svolgendo una serie di accertamenti in ospedale e ascoltando persone informate dei fatti.

