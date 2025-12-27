Filo-Hamas arrestati, imam di Firenze: “è una bolla di sapone”

Izzeddin Elzir

FIRENZE, 27 DIC – “Abbiamo fiducia nella nostra magistratura, mi dispiace solo che una cosa del genere avvenga nei confronti di persone che lavorano per aiutare gli ultimi e i bisognosi”. Così Izzedin Elzir, imam di Firenze, commenta l’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas con un arresto anche nel capoluogo toscano.

“Sì, lo conoscevo”, aggiunge su Raed Al Salahat, l’uomo fermato questa mattina in via del Campuccio. “E, conoscendo la nostra realtà, per me è una bolla di sapone. A Firenze anni fa ci fu un’altra operazione del genere e anche quella si concluse in una bolla di sapone”, “io – ripete – ho fiducia nella nostra magistratura”. (ANSA)

