Tajani: ‘partito primo volo di aiuti umanitari per il Sudan’

“Dopo ‘Food for Gaza”, l’Italia continua a essere in prima linea nella solidarietÃ umanitaria con l’iniziativa “Italy for Sudan”

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino Ã¨ partito per Port Sudan il primo volo di emergenza della Cooperazione italiana, con il sostegno logistico della base ONU di Brindisi”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “A bordo, 25 tonnellate di aiuti alimentari destinate a 2.500 studenti che versano in condizioni di estrema indigenza, ma che continuano a guardare al futuro con dignitÃ e coraggio. Un gesto concreto, perchÃ© la solidarietÃ non conosce confini”.

tgcom24.mediaset.it