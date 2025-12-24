Von der Leyen: “La libertà di parola è fondamento della democrazia UE”

“La Commissione Europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei, tra cui l’ex Commissario Europeo Thierry Breton.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico.

L’UE è un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l’attività economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali.

Le nostre regole digitali garantiscono condizioni di parità, sicurezza e correttezza per tutte le aziende, applicate in modo equo e senza discriminazioni.

Abbiamo richiesto chiarimenti alle autorità statunitensi e continuiamo a impegnarci.

Se necessario, risponderemo rapidamente e con decisione per difendere la nostra autonomia normativa da misure ingiustificate.”

Lo scrive Ursula von der Leyen su X