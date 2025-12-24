Von der Leyen: ‘dal 2022 forniti a Kiev aiuti per 193 miliardi di euro’

Von der Leyen

“Non saremo mai in grado di eguagliare il sacrificio del popolo ucraino.
Ma noi sosterremo la loro lotta per la sopravvivenza finchÃ© sarÃ  necessario.

PerchÃ© la sicurezza dell’Ucraina Ã¨ la nostra sicurezza.
Abbiamo giÃ  fornito â‚¬ 193 miliardi in supporto finanziario, militare e umanitario.
E abbiamo appena concordato â‚¬ altri 90 miliardi per i prossimi due anni.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

