Von der Leyen: ‘dal 2022 forniti a Kiev aiuti per 193 miliardi di euro’

“Non saremo mai in grado di eguagliare il sacrificio del popolo ucraino.
Ma noi sosterremo la loro lotta per la sopravvivenza finchÃ© sarÃ necessario.
PerchÃ© la sicurezza dell’Ucraina Ã¨ la nostra sicurezza.
Abbiamo giÃ fornito â‚¬ 193 miliardi in supporto finanziario, militare e umanitario.
E abbiamo appena concordato â‚¬ altri 90 miliardi per i prossimi due anni.”
Lo scrive su X Ursula von der Leyen.
We will never be able to match the sacrifice of the Ukrainian people.
But we will support their fight for survival for as long as it takes.
Because Ukraineâ€™s security is our security.
We already provided â‚¬193 bn in financial, military and humanitarian support.
And we justâ€¦ pic.twitter.com/YotaJ6Xhm0
