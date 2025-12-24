Ucraina, Zelensky: i 20 punti del piano di pace

Zelensky ha delineato tutti i 20 punti del piano di pace dell’Ucraina

▪️ Riconoscimento e conferma della sovranità dell’Ucraina.

▪️ Firma di un trattato di non aggressione tra Russia e Ucraina, con monitoraggio internazionale della linea di contatto.

▪️ Fornitura di garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

▪️ In tempo di pace le forze armate ucraine saranno composte da circa 800.000 effettivi.

▪️ Gli Stati Uniti, la NATO e i paesi europei forniranno all’Ucraina garanzie di sicurezza simili a quelle dell’articolo 5. In caso di una nuova invasione russa, seguirebbe una risposta militare e verrebbero ripristinate le sanzioni.

▪️ La Russia deve legalmente adottare una linea di non aggressione nei confronti dell’Ucraina e dell’Europa.

▪️ L’Ucraina deve ottenere l’adesione all’UE entro un lasso di tempo concordato, preferibilmente con una data fissa.

▪️ Formazione di un pacchetto di sviluppo globale da formalizzare attraverso un accordo di investimento separato.

▪️ Creazione di diversi fondi per la ricostruzione per attrarre circa 800 miliardi di dollari.

▪️ Accelerazione della firma di un accordo di libero scambio tra Ucraina e Stati Uniti.

▪️ Conferma dello status non nucleare dell’Ucraina.

▪️ Centrale nucleare di Zaporizhia: nessun compromesso. Gli Stati Uniti propongono un formato di gestione trilaterale con un responsabile statunitense. La posizione dell’Ucraina è una gestione congiunta con gli Stati Uniti su base paritaria (50/50).

▪️ Introduzione di programmi educativi nelle scuole volti a promuovere la tolleranza, la comprensione interculturale e a combattere il razzismo e i pregiudizi.

▪️ La questione territoriale è il punto più difficile. Uno scenario possibile:

La Russia ritira le truppe dalle regioni di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv. Nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, si applica il principio del “rimanere sulle posizioni attuali”. La Russia chiede il ritiro dell’Ucraina dalla regione di Donetsk, mentre gli Stati Uniti propongono un compromesso sotto forma di una zona economica libera. Se il principio del “restiamo dove siamo” non verrà accettato, l’opzione della zona economica libera sarà possibile solo tramite referendum, con l’intero pacchetto di accordi sottoposto a votazione.

▪️ La Russia e l’Ucraina si impegnano a non rivedere gli accordi concordati attraverso l’uso della forza.

▪️ La Russia non ostacola l’uso del fiume Dnepr e del Mar Nero da parte dell’Ucraina per scopi commerciali. La penisola di Kinburn deve essere smilitarizzata.

▪️ Uno scambio di prigionieri secondo la formula “tutti per tutti”, il ritorno di civili, bambini e prigionieri politici.

▪️ L’Ucraina terrà le elezioni il prima possibile dopo la firma dell’accordo.

▪️ Il documento è giuridicamente vincolante e la sua attuazione è supervisionata da un Consiglio per la pace presieduto da Trump.

▪️ Dopo che tutte le parti hanno raggiunto un accordo, entra immediatamente in vigore un cessate il fuoco completo.

Lo riporta KyivPost su X.