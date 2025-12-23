Non accettava fine della relazione con un 20enne, arrestata una donna

PORDENONE – Nel corso di un intervento di emergenza, le Volanti della Polizia di Pordenone hanno arrestato ieri, in flagranza, una donna di trent’anni responsabile di reiterate condotte persecutorie nei confronti di un ventenne, non accettando che la relazione fosse finita.

La vittima era da tempo sottoposta a una situazione di stalking, caratterizzata da comportamenti ossessivi, contatti continui e non richiesti, appostamenti e tentativi insistenti di incontro, nonostante la chiara e ripetuta volontÃ del giovane di interrompere ogni rapporto. La condotta della donna aveva determinato nel ragazzo un perdurante stato di ansia e paura. L’episodio culminante, che ha portato all’arresto, si Ã¨ verificato quando la donna, spinta da un comportamento sempre piÃ¹ invasivo, si Ã¨ introdotta arbitrariamente nell’abitazione del giovane, dando luogo a una situazione di immediato pericolo. (ANSA)