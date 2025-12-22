Milano, occupa una casa e picchia i CC: arrestato senegalese

Uno sconosciuto entra in casa di un uomo e si rifiuta categoricamente di uscire. Per buttarlo fuori devono intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, aggrediti dall’occupante. Per il protagonista di questa storia sono scattate le manette per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, oltre alla violazione di domicilio.

Serata fuori dal comune, quella di sabato, in piazza Geremia Bonomelli, nel quartiere milanese del Corvetto. I militari hanno arrestato un senegalese di 20 anni, giÃ  noto alle forze dell’ordine. A chiamare i carabinieri Ã¨ stato un vicino di casa, che aveva visto lo sconosciuto entrare nell’abitazione accanto alla sua senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri entrano dal balcone

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l’autoscala, l’appartamento era all’ottavo piano. Pompieri e carabinieri sono entrati dal balcone. All’interno c’era il ventenne, in evidente stato di alterazione psicofisica. Si Ã¨ subito scagliato contro i militari del Radiomobile, colpendo uno di loro con una gomitata al volto.

Per il carabiniere Ã¨ stato necessario il trasporto al Policlinico di Milano. L’uomo Ã¨ stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Per l’arrestato Ã¨ stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.
