Onu, Guterres: “La migrazione è potente motore del progresso”

“La migrazione è un potente motore del progresso: stimola le economie, avvicina le culture e beneficia sia i paesi di origine che quelli di destinazione. Eppure, se gestita male o mal presentata, la migrazione può alimentare odio e divisione, mettendo in pericolo la vita di chi cerca sicurezza e buona fortuna”.

È il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale dei migranti che si celebra oggi 18 dicembre.

“Dal 2014, quasi 70 mila migranti sono morti o dispersi lungo le rotte terrestri e marittime, con il numero reale probabilmente molto più alto”, sottolinea Guterres, ricordando che “i confini si stanno restringendo, contrabbandieri e trafficanti prosperano, e donne e bambini sono tra i più a rischio”.

“Possiamo e dobbiamo sfruttare il potenziale della migrazione per promuovere uno sviluppo sostenibile e costruire società più resilienti. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale – insiste il capo dell’Onu – decostruire le narrazioni che disumanizzano i migranti e sostituirle con narrazioni basate sulla solidarietà”. “In questa Giornata Internazionale dei Migranti, uniamo le forze per difendere i diritti di ogni migrante e garantire che la migrazione sia dignitosa e sicura per tutti”, conclude Guterres.

