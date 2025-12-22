Firenze, tentata rapina con bottigliata al volto: fermato peruviano

Aggressione e tentata rapina in zona Leopolda. Il fatto Ã¨ avvenuto nel corso del pomeriggio di domenica 14 dicembre scorso quando i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un uomo aggredito e per la presenza di un soggetto molesto in strada.

Lâ€™uomo, segnalato in via Ponte alle Mosse, Ã¨ stato individuato e fermato dai militari dopo che diversi passanti avevano richiesto lâ€™intervento. Si tratta di un trentottenne di origine peruviana, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, che si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuto allâ€™assunzione di alcol. Lâ€™uomo si Ã¨ mostrato poco collaborativo ed Ã¨ stato accompagnato in caserma per le formalitÃ di rito.

Nel frattempo, altri carabinieri intervenuti presso un bar della zona hanno identificato la vittima dellâ€™aggressione, che presentava evidenti lesioni al volto. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinato poco prima da due soggetti: uno di loro avrebbe tentato di sottrargli con violenza il monopattino, facendolo cadere a terra.

Nel tentativo di reagire, la vittima sarebbe stata colpita al volto con una bottiglia di vetro e successivamente avrebbe subito un ulteriore tentativo di rapina dellâ€™orologio, non riuscito grazie alla sua reazione e allâ€™intervento di alcuni passanti.

Le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato la dinamica dei fatti, riferendo anche che lo stesso soggetto, dopo lâ€™aggressione, avrebbe danneggiato alcune autovetture in sosta e in transito. Sul posto Ã¨ stata infatti formalizzata unâ€™ulteriore denuncia per danneggiamento da parte di un automobilista. La bottiglia utilizzata per lâ€™aggressione Ã¨ stata sequestrata.

Lâ€™uomo arrestato, giÃ sottoposto a misure restrittive, Ã¨ stato associato alla Casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dellâ€™AutoritÃ giudiziaria, in attesa dellâ€™udienza di convalida.

