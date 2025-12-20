Zelensky: “situazione sul campo di battaglia sempre più difficile”

Zelenskyy: “Le truppe russe stanno esercitando pressione, ma questo non significa che siamo pronti ad arrenderci”

Rispondendo a una domanda sulla situazione al fronte, Zelensky ha affermato che “la situazione sul campo di battaglia è difficile. Ci sono sempre più russi, la situazione sta diventando sempre più difficile”.

“Sono arrivato a Kupiansk; la situazione lì non era facile. La linea del fronte era molto vicina. Tuttavia, le nostre Forze Armate controllano Kupiansk.”

Il presidente dell’Ucraina ha riconosciuto che le truppe russe “stanno esercitando pressioni”.

“Indubbiamente, possono distruggere un villaggio, uno, un altro, possono entrarci. Faremo tutto il possibile per preservare la vita dei nostri soldati, perché prima di tutto dobbiamo avere forze armate. Questo non significa affatto che siamo pronti ad arrenderci.”