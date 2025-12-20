007 Kiev: ‘Mosca attaccherÃ  i Paesi Baltici nel 2027’

Il capo degli 007 di Kiev: Mosca attaccherÃ i Paesi Baltici nel 2027

La Russia Ã¨ pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e a “occuparli”: lo ha detto Kirill Budanov, capo del servizi segreto militare ucraino (Gur), citato dai media di Kiev. “Il piano originale prevedeva che la Russia fosse pronta a iniziare le operazioni nel 2030. Ora i piani sono stati rivisti aggiornati al 2027”, ha detto nel corso di una intervista, aggiungendo che l’obiettivo di Mosca “Ã¨ di occupare questi Paesi”.Â tgcom24.mediaset.it

NOTA DI IO: un giorno dicono che la Russia sta perdendo e l’altro annunciano che vuole attaccare mezzo mondo!