Zelensky esulta: “prestito di 90 miliardi senza interessi, vittoria importante”

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Per noi oggi, la decisione dei leader dell’UE di concedere all’Ucraina un prestito senza interessi di 90 miliardi di euro è una vittoria importante.
Senza questi fondi, sarebbe molto difficile per noi. In ogni caso, tutto ciò è legato alle riparazioni russe. E questi sono passi importanti. Il fatto che i leader europei abbiano trovato un formato simile e che il nostro team abbia collaborato con l’Europa per raggiungere una decisione positiva.
Per noi, questo è un rinforzo. È un segnale ai russi che non ha senso per loro continuare la guerra perché abbiamo il sostegno finanziario e, quindi, non crolleremo in prima linea. Sosterremo il nostro esercito e il nostro popolo. Il nostro bilancio è sostenuto da € 45 miliardi nel 2026, proprio da questi fondi. Non ci sono esiti positivi nella guerra, ma oggi questo è un importante segnale positivo per la nostra società e un segnale duro nei confronti del nemico.”
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025