Zelensky: per il 2026 otto miliardi di dollari dalla Norvegia e sei dal Giappone

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Oggi il parlamento norvegese ha approvato 8,2 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina per il 2026. Ringrazio il Primo Ministro @jonasgahrstore, lo Storting e tutta la Norvegia per questo.

Siamo grati alla Norvegia per il suo sostegno militare e civile a lungo termine, che dimostra vera leadership, impegno e affidabilitÃ strategica.

Tali contributi rafforzano la capacitÃ dell’Ucraina di resistere all’aggressione russa e rappresentano un chiaro segnale al regime di Putin: l’Ucraina continuerÃ a ricevere sostegno dai suoi alleati e sarÃ in grado di fermare la Russia e ripristinare una pace duratura.

Ogni atto di sostegno di questo tipo Ã¨ un chiodo nella bara dei piani della Russia di annegare l’Europa nella paura e nell’inazione.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2002033149396615522

In altro post ha scritto: “Ringrazio il Giappone e il Primo Ministro @takaichi_sanae per la decisione di fornire ulteriore sostegno finanziario all’Ucraina il prossimo anno. L’aiuto totale ammonta a quasi 6 miliardi di dollari, il che rafforzerÃ la nostra difesa contro l’aggressione russa.

Apprezziamo profondamente che il Giappone assuma una tale posizione di leadership, non solo nella regione indo-pacifica, ma a livello globale. Questo rappresenta un contributo significativo alla nostra resilienza e, attraverso di essa, all’ordine internazionale basato sulle regole. L’ordine internazionale Ã¨ essenziale per impedire che la distorta politica bellica della Russia continui ovunque.”

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2002079855328817455