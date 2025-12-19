Spaccio di droga in treno, arrestati tre egiziani

Spaccio di droga sul treno partito da Milano. La polfer sorprende pusher e cliente. Durante i controlli nel domicilio dello spacciatore sono stati arrestati anche altri due uomini.

Succede tutto nel pomeriggio dello scorso giovedÃ¬, a bordo di un treno Trenord diretto ad Alessandria. Gli agenti della polizia ferroviaria notano lo scambio e intervengono. In quel momento il treno si trovava all’altezza della stazione Abbiategrasso, nel Milanese.

A vendere la droga, secondo quanto riferito dalla questura, era un ragazzo di 21 anni, egiziano. Il giovane, con precedenti penali, aveva circa 21 grammi di hashish, quasi cinque di cocaina e 55 euro. Durante la perquisizione a casa, gli agenti trovano due connazionali dell’uomo: hanno 25 e 29 anni.

L’altro stupefacente in casa

Il maggiore ha anche precedenti per droga. I poliziotti hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.300 euro. I tre sono accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

www.milanotoday.it