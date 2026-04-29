Truffa fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollari

Nellâ€™ambito dellâ€™operazione ‘Cagliostro’, sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica felsinea, hanno eseguito uno dei piÃ¹ rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia. Le attivitÃ investigative hanno consentito di individuare e congelare oltre 7,5 milioni di dollari in valuta virtuale. Le somme sequestrate rappresentano parte dei proventi illeciti riconducibili al caso ‘Voltaiko’, un articolato schema Ponzi di carattere transnazionale che avrebbe coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investitori venivano indotti a versare denaro con la promessa di rendimenti derivanti da presunti investimenti green in impianti fotovoltaici allâ€™estero, risultati in realtÃ inesistenti. Per ostacolare la tracciabilitÃ delle somme sottratte e favorirne il successivo riciclaggio, i fondi sarebbero stati trasferiti su piattaforme di scambio e convertiti in criptovalute.

Fondamentale, nella riuscita dell’operazione, la sinergia tra gli esperti del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno integrato competenze economico-finanziarie tradizionali e avanzate tecniche di investigazione informatica per la ricostruzione dei flussi di denaro, la conversione in valuta virtuale e lâ€™individuazione dei proventi illeciti sottoposti a sequestro.

Determinante anche la cooperazione giudiziaria internazionale. L’ufficio italiano ad Eurojust, attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha assicurato il coordinamento sovranazionale nellâ€™esecuzione degli ordini di congelamento delle cryptovalute, e ha tenuto intensi contatti con le autoritÃ francesi competenti, consentendo di arrivare al tempestivo blocco dei portafogli digitali. Il maxi sequestro rappresenta lâ€™esito di una complessa attivitÃ investigativa avviata nellâ€™ottobre 2025, nelle fasi precedenti lâ€™operazione aveva giÃ consentito di oscurare il sito internet www.voltaiko.com, congelare 95 conti correnti e sequestrare dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti dâ€™oro e due ville in provincia di Rimini, per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro.

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