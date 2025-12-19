Brescia, anziana rapinata in strada: arrestati due marocchini

Strappano il cellulare a una donna e provano a far perdere le proprie tracce, ma la fuga dura poco. Due cittadini marocchini, di 23 e 25 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Volante della Polizia di Stato di Brescia al termine di un rapido intervento scattato dopo una segnalazione al 112.

La rapina Ã¨ avvenuta in via Madre Teresa di Calcutta. Un passante, testimone della scena, ha immediatamente soccorso la vittima â€“ una donna anziana â€“ e allertato le forze dellâ€™ordine. Gli agenti, arrivati in pochi minuti, hanno raccolto la descrizione dei due aggressori, confermata anche dal testimone.

Lâ€™allarme Ã¨ stato subito diramato dalla centrale operativa a tutte le pattuglie presenti in cittÃ . Poco dopo, i due sospettati sono stati individuati nelle immediate vicinanze della zona. Alla vista della Volante, invece di fermarsi, hanno provato a scappare cambiando direzione. Il tentativo di fuga Ã¨ perÃ² fallito grazie al pronto intervento degli agenti, che sono riusciti a bloccarli non senza difficoltÃ .

Durante la perquisizione, addosso al 23enne Ã¨ stato trovato il telefono cellulare appena rubato, subito restituito alla legittima proprietaria, oltre a un coltello da cucina lungo circa 40 centimetri, posto sotto sequestro.

I due uomini, entrambi irregolari e senza fissa dimora, sono stati condotti in Questura e arrestati per furto con strappo in concorso. Il 23enne, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e destinatario di un precedente ordine di allontanamento dallâ€™Italia, Ã¨ stato anche denunciato per porto illegale di arma e per lâ€™inottemperanza al provvedimento. Il 25enne, incensurato, Ã¨ stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Il questore Sartori ha disposto per entrambi un nuovo ordine di allontanamento, affinchÃ© siano espulsi dallâ€™Italia e accompagnati nel Paese di origine una volta terminata la custodia cautelare.

