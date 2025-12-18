Asset russi, von der Leyen: ‘il rischio deve essere condiviso da tutti’

“Se ricorriamo al prestito basato sulle Riparazioni, il rischio deve essere condiviso da tutti noi: Ã¨ una questione di solidarietÃ , un principio fondamentale dell’Unione europea”.
Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ringraziando il primo ministro belga Bart de Wever.
“l coinvolgimento personale del primo ministro su questo dossier Ã¨ assolutamente comprensibile e lo sostengo”. “Non lasceremo il Consiglio europeo senza una soluzione per il finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni”.
Il 27 leader si siederanno al tavolo del summit con due testi separati, frutto delle numerose limature degli ultimi giorni.Â Un primo testo riguarda le conclusioni generali del Consiglio europeo.
Il secondo, separato dal primo anche perchÃ© salvo sorprese non sarÃ approvato all’unanimitÃ , riguarda l’Ucraina. E, in quest’ultimo Ã¨ previsto l’uso degli asset russi. “Il Consiglio europeo chiede al Parlamento europeo di adottare urgentemente gli strumenti che dispongono dei Prestiti di Riparazione”, si legge nel testo. Si tratta, spiegano piÃ¹ fonti europee, di un testo di partenza, al quale ai leader spetterÃ dare la luce verde. ANSA
Miliardi all’Ucraina, Orban agli Occidentali: “vi stanno imbrogliando”