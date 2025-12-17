Venezuela, ‘Trump vuole rubare le nostre ricchezze’

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela”, avvisando che il Paese sudamericano “Ã¨ completamente circondato dalla piÃ¹ grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America”.

“Questa flotta – avvisa – non farÃ che ingrandirsi e lo shock per loro sarÃ senza precedenti, finchÃ© non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”.

ROMA, 17 DIC – Per il governo venezuelano l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump relativo al blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Paese sudamericano Ã¨ una “grottesca minaccia”. Lo riporta l’agenzia Efe. Secondo le autoritÃ di Caracas “Trump intende imporre in modo assolutamente irrazionale un presunto blocco militare navale con l’obiettivo di rubare le ricchezze venezuelane”. (ANSA).