Mosca: ‘la Nato si prepara a una guerra contro la Russia entro il 2030’

Il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha dichiarato che esistono prove che la Nato si sta preparando per uno scontro militare con la Russia e che i piani dell’Alleanza prevedono di raggiungere la prontezza per tale azione entro il 2030. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

“La Nato si sta preparando a un confronto militare con la Russia. I piani dell’alleanza prevedono il raggiungimento della prontezza per tali azioni entro il 2030. I funzionari della Nato lo hanno dichiarato apertamente e ripetutamente”, ha affermato Belousov intervenendo a una riunione del Consiglio del ministero della Difesa, aggiungendo che questo Ã¨ indicato da una serie di elementi. tgcom24.mediaset.it