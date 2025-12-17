Asset russi, Meloni: ‘aperti a tutte le soluzioni ma no forzature’

“Se si decide di andare verso questa direzione” di uso degli asset russi sarebbe “miope, rivolgere le attenzioni su un unico soggetto detentore dei beni sovrani russi congelati, cioÃ¨ il Belgio, quando anche altre nazioni partner hanno asset immobilizzati nei rispettivi sistemi finanziari.

La nostra volontÃ di aiutare il popolo ucraino non Ã¨ mai stata e non sarÃ mai in discussione e desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la presidenza italiana del G7 Ã¨ stato raggiunto il primo storico ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi.

Ma oggi come ieri abbiamo il dovere di cercare la soluzione piÃ¹ efficace per preservare l’equilibrio tra la fornitura di un’assistenza concreta all’Ucraina da un lato e il rispetto dei principi di legalitÃ , sostenibilitÃ e stabilitÃ finanziaria e monetaria dall’altro”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 dicembre.”Siamo aperti a tutte le soluzioni e intendiamo privilegiare quella che meglio puÃ² garantire questo equilibrio, ma si tratta di decisioni complesse che non possono essere forzate”, ha aggiunto.Â ASKANEWS