Bergoglio: “la migrazione fa crescere un Paese”

“Chiudere il confine e lasciarli lì è una follia. Il migrante deve essere accolto”

“La migrazione è qualcosa che fa crescere un Paese. Dicono che voi irlandesi siete emigrati e avete portato il whisky, e che gli italiani sono emigrati e hanno portato la mafia2, ha detto Bergogliop rispondendo alla giornalista che aveva parlato dei suoi nonni irlandesi emigrati negli Stati Uniti. “È uno scherzo – ha aggiunto il Papa nell’intervista registrata tre settimane fa e diffusa oggi -. Non prenderla a male. Ma i migranti a volte soffrono molto. Soffrono molto”. Lo ha spiegato il Papa in una intervista a Cbs.

“Chiudere il confine e lasciarli lì è una follia. Il migrante deve essere accolto. Successivamente vedrai come ti comporterai con lui. Forse bisognerà rimandarlo indietro, non lo so, ma ogni caso va considerato umanamente”, ha proseguito il Papa commentando la questione dei respingimenti degli Stati Uniti per i migranti che cercano di attraversare il confine in Messico.

Francesco ha poi aggiunto: “La gente se ne lava le mani! Ci sono così tanti Ponzio Pilato in libertà là fuori… che vedono cosa sta succedendo, le guerre, l’ingiustizia, i crimini… ‘Va bene, va bene’ e se ne lavano le mani. È l’indifferenza. Questo è ciò che accade quando il cuore si indurisce… e diventa indifferente. Per favore, dobbiamo far sì che i nostri cuori sentano di nuovo. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tali drammi umani. La globalizzazione dell’indifferenza è una brutta malattia. Molto brutta”. ANSA