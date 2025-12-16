Zelensky: ‘non riconosceremo il Donbass come territorio russo’

ROMA, 16 DIC – “L’Ucraina non riconoscerÃ il Donbass come territorio russo, nÃ© de jure nÃ© de facto”. Lo ha dichiarato – come riporta l’agenzia Unian – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del vertice di Berlino.

“Non vogliamo rinunciare al nostro Donbass. Gli americani vogliono trovare un compromesso e offrono una zona economica libera, che non significa sotto la guida della Federazione Russa”, ha aggiunto Zelensky. Poi ha proseguito: “Nonostante tutto, discuteremo la questione territoriale. E’ una delle questioni chiave su cui non abbiamo ancora raggiunto un consenso”. (ANSA)