Ucraina nella Nato e nell’UE, Crosetto: “percorso difficile”

ROMA, 16 DIC – “Vedo difficile il percorso dell’Ucraina per entrare nella Nato e nell’Unione Europea. Nell’Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi”. È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina.

“Quando penso alla difesa penso ad un’Europa diversa. Io penso all’Europa continentale, in cui sono presenti la Norvegia, ci siano i Paesi dei Balcani, ci sia l’Austria, ci sia la Svizzera, ci sia il Regno Unito. In una Europa che si struttura in questo modo, potrebbe avere spazio anche l’Ucraina”, aggiunge. (ANSA).