Roma, donna aggredita da straniero vestito da Babbo Natale

Babbo Natale all’Esquilino non porta doni ma paura: una donna romana aggredita proprio da un uomo straniero in costume

L’episodio Ã¨ avvenuto intorno alle 19 a pochi metri da piazza Vittorio Emanuele a Roma. Secondo quanto ricostruito l’uomo era travestito ad hoc, con tanto di barba e cappello, dettaglio che rende ancora piÃ¹ difficile l’identificazione. Â«Non ho avuto subito paura di lui all’inizio si Ã¨ avvicinato con calma mi ha parlato normalmente e mi ha augurato buon Natale. Subito dopo ha iniziato a chiedermi dei soldi, ma io ho continuato a camminare. Da lÃ¬ in poi, la situazione Ã¨ precipitata, all’improvviso mi ha spinta e afferrata, in quel momento ho capito che avrei dovuto urlareÂ».

LE URLA

La vittima ha incominciato ad urlare, attirando l’attenzione di un passante che accorgendosi della situazione Ã¨ intervenuto verbalmente, mettendo in difficoltÃ lo straniero. Â«Non saprei dire le sue origini, sicuramente era straniero l’ho sentito dall’accento. Era alto, abbastanza in carne e la sua pelle era scura, il braccio mi fa ancora male a causa della stretta. Nonostante la paura ho urlato piÃ¹ forte che potessi, nessuno si Ã¨ fermato eccetto un uomo che che dopo avermi vista, ha iniziato a dirgli di lasciarmi stare, questo Ã¨ bastato per farlo scappareÂ».

Francesca Ã¨ ancora sotto choc ma fortunatamente non Ã¨ ferita, tuttavia un pensiero la tormenta. Â«Non so cosa sarebbe potuto accadere se l’episodio fosse successo poco piÃ¹ tardi, magari in una strada isolata. Non voglio generalizzare ma credo che sia necessario parlare seriamente di sicurezza, soprattutto in quartieri cosÃ¬ popolati. Serve maggiore controllo, chi viene qui deve rispettare le nostre regole, io oggi posso denunciare il fatto ma poteva andare molto peggioÂ».

www.ilmattino.it