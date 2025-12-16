Omicidio Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d’Isola (Bergamo) la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Per l’accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l‘aggravante “gigantesca” dei futili motivi. “Non mancano le prove, ma le parole” per descrivere “un delitto assurdo: una vita spezzata per un capriccio”, ha detto il pm nel corso della requisitoria.

Il pm a Sangare: “Stia zitto, ora parlo io”

L’imputato Sangare, prima reo confesso e che poi ha ritrattato, ha cercato di intervenire durante la requisitoria. Ma il pm gli ha intimato: “Stia zitto, ora parlo io”.

L’omicidio

Sharon Verzeni, barista di 33 anni, Ã¨ stata uccisa a coltellate la notte tra lunedÃ¬ 29 e martedÃ¬ 30 luglio 2024, a Terno d’Isola (Bergamo). La donna era uscita dalla casa in cui abitava con il fidanzato a mezzanotte per fare una camminata. In via Castegnate, 50 minuti dopo, Ã¨ stata accoltellata per quattro volte: Ã¨ morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per l’omicidio, il 30 agosto dello stesso anno Ã¨ stato fermato Sangare, 30enne italiano, originario del Mali. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perchÃ© sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”, aveva confessato. Poi ha ritrattato: “Passavo di lÃ¬ in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi Ã¨ presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, cosÃ¬ mi sono liberato dei vestiti e del coltello”. Sottoposto a perizia psichiatrica, Ã¨ stato ritenuto capace di intendere e di volere.

